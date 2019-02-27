قيادي بـ (حماس): لا يُوجد تقدم حقيقي بمفاوضات حول تبادل للأسرى

رام الله - دنيا الوطننفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول ملف الأسرى فيها، موسى دودين، الأنباء التي تحدّثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الحركة وإسرائيل.وأكد دودين في تصريحات صحفية، عدم مصداقية الشائعات التي خرجت في الأيام الماضي، حول قرب التوصل لصفقة تبادل، وأنه لا يوجد أي تقدم حقيقي في هذا الملف، وأن سياسة الاحتلال في التعاطي مع هذا الموضوع لم تتغير.وأوضح، أن الاحتلال يُماطل في هذا الملف وغير جاد، وحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهلة لإجراء صفقة تبادل "لأنها تضحك على عوائل الجنود الإسرائيليين الأسرى، وتوهمهم أن هناك مفاوضات، وهذا غير صحيح".وشدّد عضو المكتب السياسي لحماس، على أن المفاوضات بشأن صفقة تبادل متوقفة، مردفًا: "أبلغنا كل الوسطاء في هذا الموضوع، أن البدء في مفاوضات صفقة تبادل جديدة يبدأ من حيث انتهت الصفقة الماضية، على قاعدة التزام الاحتلال بإطلاق سراح كل الأسرى الذين أعاد اعتقالهم، ووقف الهجمة المسعورة على الأسرى في السجون".وكانت (القناة الإسرائيلية السابعة) قالت: إن صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل، وحركة حماس باتت قريبة، وذلك نقلاً عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية لم تسمها.وأوضحت القناة، أن مصادر رفيعة بحركة حماس، أكدت اقتراب صفقة تبادل للأسرى، وذلك في حديثها للصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم.وحسب القناة، نقل الصحفي بن مناحيم عن هذه المصادر الحمساوية، قولها: "إن إسرائيل تسعى للتوصل إلى صفقة تبادل جديدة قريباً، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية".