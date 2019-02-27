إصابات بالغاز وحالات خوف بين أطفال روضة برام الله بسبب جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابات بالغاز والخوف، وقعت بين أطفال روضة في منطقة رام الله.وقال الهلال الأحمر: إن إصابات بالغاز والخوف، جاءت نتيجة تواجد قوات الاحتلال بالقرب من الروضة، مضيفة "في بداية الحدث، مُنعت طواقمنا من الوصول للروضة، وبعد إصرار الطواقم على الدخول سمح لهم".وأوضح الهلال، أنه تم التعامل مع إصابات الأطفال ميدانياً.