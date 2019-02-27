دولي

(هآرتس): الهند استخدمت قنابل إسرائيلية لقصف باكستان

(هآرتس): الهند استخدمت قنابل إسرائيلية لقصف باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، إن القوات الجوية الهندية، استخدمت قنابل إسرائيلية في غارة جوية على باكستان، وفقاً لما صرحت به مصادر أمنية هندية لموقع الأخبار المحلية (ذا برنت) ووسائل الإعلام الأخرى.

وقالت الصحيفة: "هاجمت خمس طائرات عملاقة من طراز ميراج، مزودة بصواريخ ذكية من طراز (Spice 2000) الإسرائيلية على ما تدعي نيودلهي أنه معسكر لتدريب الإرهابيين، ويزن كل صاروخ ألف كيلوغرام، ويعمل على إحداثيات (GPS) مسبقة البرمجة"، وقالت المصادر أيضاً إنها مزودة بتقنية تجعلها غير معرضة للانحراف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تعد مورداً رئيسياً للأسلحة للجيش الهندي، وتقدر الصفقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بمليار دولار سنوياً، وخلال العامين الماضيين، أجرت الجيوش الإسرائيلية والهندية تدريبات مشتركة، كما زار كبار المسؤولين العسكريين الهنود تل أبيب.

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