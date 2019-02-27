فتح: اعتقال غيث والزبيدي لن ينال من عزيمة الحركة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن اعتقال إسرائيل لقياداتها في القدس، وكافة نواحي الضفة الغربية، لن ينال من عزيمة الحركة، ولا شعبنا في الدفاع عن أرضه.وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة، الدكتور عاطف أبو سيف، أن اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ العاصمة عدنان غيث، عضو المجلس الثوري للحركة، وزكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري للحركة والعشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، وما تقوم به ما يسمى بلدية الاحتلال وشرطتها، من سياسات بحق أهلنا في القدس والاقتحامات والاعتقالات، لن تنال من عزيمة الفلسطينيين، ولن يثني إرادته، أو ينال من صموده.وأضاف أبو سيف: "ستظل القدس هي المعركة الحقيقة، وستظل بوصلتنا موجهة صوبها، رغم جهود البعض لحرفها باتجاه صراعات داخلية لا تخدم إلا أجندة دولة الاحتلال، فالقدس معركتنا، وشعبنا وقيادته سيواصلون المسيرة حتى تحقيق أهداف نضالنا الوطني".