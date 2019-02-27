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شؤون فلسطينية

(جوال) تُعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019

(جوال) تُعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (جوال) أمس الاثنين، عن خطة رعاياتها الرياضية في قطاع غزة لعام 2019 خلال كلمة مدير إدارة الإقليم عمر شمالي، والذي أعلن عن تجديد رعاية جوال للدوريات الستة التي ترعاها، وهي: (دوري جوال لكرة السلة، دوري جوال لكرة اليد، دوري جوال لكرة الطائرة، دوري جوال لكرة الطاولة، دوري جوال للكراتيه، دوري جوال لكرة الطائرة جلوس).

 وأكد شمالي على استمرار رعاية شركته لرأس حربة الرياضة الفلسطينية، المنتخب الفدائي الفلسطيني، الذي كان خير ممثلٍ لفلسطين في بطولة أمم آسيا.

 كما أعلن عن رعاية جوال لعدد من الأندية المحلية الفلسطينية، بالإضافة لرعاية عددٍ من الملاعب المعشبة والصالات الرياضية المغطاة، وأكد شمالي أن جوال تولي اهتماماً كبيراً في دعم الرياضة الفلسطينية بحجم الجماهير، التي تلتف حول تلك الرياضة.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم أبطال دوري جوال لكرة السلة لموسم 2018/2019 بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشباب واللجنة الأولمبية بالإضافة لممثلي أندية كرة السلة، وممثلين عن الاتحادات الرياضية الفلسطينية، حيث وزعت جوال مكافآتٍ مالية لكافة الأندية المشاركة في الدوري، والذي تصدره نادي خدمات البريج، وحل في وصافته نادي خدمات المغازي، فيما سيوقع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، اتفاقية رعاية الدوري مع جوال في الفترة المقبلة، رفقة باقي الاتحادات الرياضية.

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