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مباشر | ارتفاع في أعداد الضحايا جراء حريق بمحطة مصر

عربي

شاهد: مصرع 24 شخصاً بحريق في محطة القطارات المركزية بالقاهرة

شاهد: مصرع 24 شخصاً بحريق في محطة القطارات المركزية بالقاهرة
حريق في محطة القطارات المركزية في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قتل 24 شخصاً وأصيب العشرات صباح اليوم الأربعاء، إثر حريق هائل نشب في محطة القطارات الرئيسية، بالعاصمة المصرية، القاهرة. 

وقالت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن الحريق نشب بسبب اصطدام قطار بجسم حديدي، أدى لانفجار خزان الوقود.

وذكرت قناة (العربية) أن عدد الضحايا وصل إلى 24 قتيلا، فيما أصيب عدد من الأشخاص، فيما وصل فريق من النيابة إلى المكان.

وأوقفت هيئة السكك الحديدية المصرية، حركة القطارات بمحطة رمسيس الرئيسية، التي حدث بها الحريق.

يتبع...


 



 



 




 








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