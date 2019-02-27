أمس الثلاثاء.. تنقل 4025 مسافراً عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان لها، عن تنقل 4025 مسافراً في كلا الاتجاهين الثلاثاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-مغادرون: 2093 مسافراً.قادمون: 1932 مسافراً.مرجعون: 11 مسافراً.وأضافت الإدارة، أنه من المقرر أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.