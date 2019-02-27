بمشهد جميل.. شاهد: أمطار الخير في المسجد الأقصى

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وماطراً على مختلف المناطق على فترات، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ ساعة والبحر مائج.