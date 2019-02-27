روسيا تُعلّق على تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

رام الله - دنيا الوطنأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو قلقة جدًا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان.وأعربت موسكو، عن أملها في تهدئة الوضع بين البلدين الجارين، مؤكدة أنها تتابع الأحداث في منطقة شبه القارة الهندية، كما دعت موسكو، كلا البلدين لتغليب الهدوء، وألا يذهبا نحو تصعيد أكبر.وشهدت الساعات الأخيرة، تصعيدًا عسكريًا، بين الهند وباكستان وصل إلى مستوى خطير، وذلك عقب إعلان الجيش الباكستاني إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الهندي، وأسر طيار، فيما أعلن الجيش الهندي إسقاط طائرة باكستانية صباح اليوم الأربعاء.