شاهد: جيش الاحتلال يُنهي مناورات عسكرية تحاكي حرباً في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أنهى مناورات تحاكي الحرب مع قطاع غزة، والتي انطلقت بشكل مفاجئ منذ ثلاثة أيام.





وأوضح جيش الاحتلال، أن المناورات شاركت فيها أذرع عديدة منها القوات المدرعة والمدفعية وسلاح الجو والاتصالات والاستخبارات.





وأضاف: "تم تخصيص المناورات لدراسة قدرات القوات واستعدادها العملي للمعركة في قطاع غزة من خلال كثافة نيرانية والدمج بين عمل القوات الجوية والتنسيق مع القوات البرية".





وتابع: "وتم تدريب قوات الخدمات اللوجستية والصيانة والتنقل والطبية على إمداد والتعغامل مع القوات خلال الحرب، وأيضاً نفذت القوا تمرينات تحاكي الحرب فى المناطق المأهولة والقتال الليلى - المناورات تمت بمتابعة من قائد الأركان الجنرال أفيف كوخافي وقائد القوات البرية اللواء كوبي بارك ورئيس قسم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية اللواء ايتسيك ترجمان".



رام الله - دنيا الوطنإلى ذلك، من المقرر أن تقوم سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإجراء مناورات أمنية، وذلك وفق ما أورد موقع (0404) الإسرائيلي.وحسب الموقع، فإن المناورات ستبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً في مطار رامون، مشيراً إلى أنه سيسمع خلالها أصوات انفجارات.وأضاف الموقع: "سيشعر السكان بحركة نشطة للمركبات الأمنية والطوارئ والإنقاذ، كما سيتم إجراء اختبار لصفارات الإنذار في منطقة المطار خلال التمرين".