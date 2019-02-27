مُقارنة بين الجيشين النوويين "الهندي والباكستاني".. من الأقوى؟

رام الله - دنيا الوطنشهدت الساعات الأخيرة، تصعيدًا عسكريًا، بين الهند وباكستان وصل إلى مستوى خطير، وذلك عقب إعلان الجيش الباكستاني إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الهندي، وأسر طيار، فيما أعلن الجيش الهندي اسقاط طائرة باكستانية صباح اليوم الأربعاء.وأكدت الخارجية الباكستانية، شن مقاتلات باكستانية غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، بعد غارات هندية يوم الثلاثاء، استهدفت الشطر الباكستاني من المنطقة المتنازع عليها.من ناحيتها، اعتبرت وزيرة خارجية الهند، سوشما سفاراج، في اجتماع لوزراء خارجية روسيا والهند والصين، أن غارة الهند في كشمير لم تكن هجوماً عسكرياً ضد باكستان، بل ضربة موجهة للإرهابيين، وليس للمدنيين.يحتل الجيش الهندي المرتبة الرابعة، على مستوى ترتيب أقوى جيوش العالم، بينما يحتل الجيش الباكستاني المرتبة الثالثة عشرة، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى ترسانتهما النووية.ونشر موقع (غلوبال فير باور) الأمريكي، قدرات الجيشين الهندي والباكستاني، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في كليهما، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين.الجيش الهندييتجاوز عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة، بينهم 616 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، وتعداد جنوده 4.2 مليون جندي بينهم 2.8 مليون في قوات الاحتياط، وعدد من يصلون إلى سن الخدمة العسكرية سنويا 23 مليون جندي.وتتكون القوة الجوية للجيش الهندي من 2100 طائرة حربية، بينها 676 مقاتلة، و806 طائرات هجومية، وأكثر من 800 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب.ويوجد في الجيش الهندي 666 مروحية عسكرية، بينها 16 مروحية هجومية.ويتملك الجيش الهندي 4400 دبابة و6700 مدرعة و290 مدفعاً ذاتي الحركة، وأكثر من 7400 مدفع ميداني، إضافة إلى 292 راجمة صواريخ.ويضم الأسطول البحري الهندي 295 قطعة بحرية تضم 3 حاملات طائرات، و14 فرقاطة، و11 مدمرة، و23 كورفيت، و15 غواصة، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية.وتصل ميزانية دفاع الجيش الهندي إلى 51 مليار دولار أمريكي، وتتجاوز مساحتها 3.2 مليون كيلومتر مربع.الجيش الباكستانيعدد سكان باكستان 201 مليون نسمة، وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.وعدد قواته الجوية 951 طائرة حربية بينها 301 مقاتلة، و394 طائرة هجومية، كما يمتلك 316 مروحية عسكرية.وعدد دبابات الجيش الباكستاني 2924 دبابة، وعدد مدرعاته 2828، إضافة إلى 465 مدفعاً ذاتي الحركة، و3278 مدفعاً ميدانياً، 134 راجمة صواريخ.ويتكون الأسطول الباكستاني من 197 سفينة حربية، بينها ثماني غواصات، وعشر فرقاطات.وتصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى سبعة مليارات دولار أمريكي، ومساحة باكستان هي 796 كيلومتراً مربعاً.