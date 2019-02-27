شاهد: "غليك" يقود اقتحاماً جديداً إلى الأقصى







رام الله - دنيا الوطناقتحم عضو (الكنيست) الحاخام يهودا غليك، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين.وقالت مصادر محلية، غليك اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتجول ومن معه في المسجد، وصوّر منطقة باب الرحمة.وكان وزير زراعة الاحتلال، يوري آرئيل، اقتحم الأقصى يوم أمس، وتجول فيه، وفي منطقة باب الرحمة.