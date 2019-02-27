شاهد: انهيار أجزاء من الجدار الفاصل في مخيم شعفاط بالقدس

ويضرب فلسطين اليوم منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وماطراً على مختلف المناطق على فترات، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق بعض المناطق.















