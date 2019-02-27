الكونجرس الأمريكي يُصوت لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ





وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلاً: إنه سيحمي البلاد من الغزو.





يذكر، أن ترامب وقع في كانون الثاني/ يناير من عام 2017 أمراً تنفيذياً ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية، يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

رام الله - دنيا الوطنصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ، فيما يمثل تحدياً كبيراً لجهود الرئيس لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وسيمرر الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن لمجموعة من الجمهوريين، أن يقفوا مع الديمقراطيين لإرسال الإجراء إلى مكتب الرئيس، ويجبروه على التوقيع على أول "فيتو" خلال رئاسته، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.ومنذ إعلان الطوارئ، تعرض قرار ترامب للكثير من الانتقادات، إذ قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والسيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك:إن الكونغرس، سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة.وأضاف شومر وبيلوسي، أن "الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور".ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات، التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.