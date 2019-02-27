قائد فيلق القدس: "ظريف" لا يزال في منصبه ويدعمه كبار القادة الإيرانيين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الرئيس حسن روحاني، لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي تقدم بها أمس عبر حسابه بموقع (انستغرام).بدوره، قال ‏قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني: إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لا يزال في منصبه، ويدعمه كبار القادة الإيرانيين، وفق ما نقل عنه (الجزيرة.نت).وجاءت الاستقالة بعد ساعات من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، وكان جواره الرئيس الإيراني، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني.وجاءت استقالة ظريف على نحو مفاجئ، وسط حديث متواتر في الأوساط الإيرانية، أنها ناجمة عن خلافات داخلية في حكومة حسن روحاني، حيث اعتذر وزير الخارجية المستقيل للإيرانيين، عما وصفه بأوجه قصور في ملفات السياسة الخارجية الإيرانية.