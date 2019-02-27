رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، تصريحات له حول التخفيض المتوقع في عائدات الضرائب للأسبوع المقبل.





وقال الشيخ، وفق القناة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية، ستدخل في أزمة مالية صعبة للغاية، مضيفاً: "هذا هو الجزء الأكبر من ميزانيتنا، أشعر بالقلق من مشاهدة المظاهرات التي ستحتج على الوضع الاقتصادي".





وأضاف الشيخ: "لن نكون قادرين على دفع الرواتب من بداية الشهر المقبل للأجهزة، وأولئك الذين لا يحصلون على المال، كيف سينفذون الأوامر؟".



وتابع الشيخ: "نتنياهو اختار التوقيت الحالي لأنه يريد الذهاب إلى صناديق الاقتراع على حساب دم وقوت الفلسطينيين، يريد الفوز حتى على حساب جوع الفلسطينيين".واستطرد: "ستدفع السلطة الفلسطينية باقي أموالها للسجناء وعائلات الشهداء، ولا يحق لإسرائيل المطالبة بوقفها".