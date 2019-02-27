منخفض جوي قوي يضرب الأراضي الفلسطينية ويستمر حتى الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وماطراً على مختلف المناطق على فترات، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ ساعة والبحر مائج.وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة عاصفاً وماطراً على مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ ساعة والبحر مائج.والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.