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(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية

(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأحداث في المسجد الأقصى، قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الأردن رفض رسالة إسرائيل بشأن التدخل لتهدئة أزمة المسجد الأقصى.

وزعمت الصحيفة، أن الخطة الفلسطينية المدعومة من الأردن، هي تصعيد الأوضاع في المسجد الأقصى، خاصة فيما يتعلق بباب الرحمة، الذي شهد مواجهات مؤخراً، وذلك بهدف التصدي لخطة السلام الأمريكية.

وتنص الرسالة الإسرائيلية، على أنه في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية، ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة.

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