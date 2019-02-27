(يسرائيل هيوم): الأردن تجاهل رسالة إسرائيل وبوادر أزمة دبلوماسية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأحداث في المسجد الأقصى، قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الأردن رفض رسالة إسرائيل بشأن التدخل لتهدئة أزمة المسجد الأقصى.وزعمت الصحيفة، أن الخطة الفلسطينية المدعومة من الأردن، هي تصعيد الأوضاع في المسجد الأقصى، خاصة فيما يتعلق بباب الرحمة، الذي شهد مواجهات مؤخراً، وذلك بهدف التصدي لخطة السلام الأمريكية.وتنص الرسالة الإسرائيلية، على أنه في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات الشرطة الإسرائيلية، ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة.