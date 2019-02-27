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دولي

كوشنر يُسوّق "صفقة القرن" في تركيا

كوشنر يُسوّق "صفقة القرن" في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام تركية، أن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، سيصل اليوم الأربعاء العاصمة أنقرة، لإجراء مفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت قناة (CNN Turk): إنه من المتوقع أن يستقبل أردوغان كوشنر، الذي يقوم بأول زيارة رسمية إلى تركيا على خلفية جولته الخليجية، التي تهدف إلى البحث عن الدعم الإقليمي لخطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمعروفة باسم (صفقة القرن).

وأكد موقع (ميدل ايست آي)، أن كوشنر، سيبحث مع الرئيس التركي تفاصيل "صفقة القرن"، فيما ترى تركيا في هذه الزيارة فرصة لتبادل المواقف بين قادة الدولتين.

ونقل الموقع عن مسؤولين أتراك قولهم: إن الحديث لن يدور عن القضية الفلسطينية وحدها، بل سيشمل الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة وواشنطن، بما فيها الأزمة السورية.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض للموقع، أن كوشنر سيركز على النواحي الاقتصادية؛ لرؤية إدارة ترامب للسلام.

ومن المتوقع، أن يجتمع كوشنر في أنقرة، بمسؤولين أتراك رفيعي المستوى آخرين، بمن فيهم وزير المالية، وصهر أردوغان، بيرات البيرق.

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