صحفي إسرائيلي: السلطة الفلسطينية طلبت من حكومة نتنياهو تجميد قرار اقتطاع أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنزعم الصحفي الإسرائيلي، غال بيرغر، بأن السلطة الفلسطينية، تقدمت بطلب رسمي للحكومة الإسرائيلية، طلبت فيه تجميد تطبيق اقتطاع أموال المقاصة، لأن ذلك سيؤدي الى انهيار السلطة.وقال بيرغر، في تدوينة على موقع (تويتر): "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبدأ بتقليص رواتب عناصر الأجهزة الأمنية، وموظفي القطاع العام، كما أن الأجهزة الأمنية، أوقفت تدريباتها بالذخيرة الحية".يشار إلى أن الرئيس عباس، أعلن مؤخراً، أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال المقاصة في حال اقتطاع الحكومة الإسرائيلية، أي مبالغ مالية منها.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت تنفيذ قانون اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، بحجم المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تقدر بنصف مليار شيكل.