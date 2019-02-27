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تَعليق مُثير لحسن نصر الله على لقاء خامنئي مع بشار الأسد

تَعليق مُثير لحسن نصر الله على لقاء خامنئي مع بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع إخباري لبناني، تعليقاً مثيراً للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على زيارة بشار الأسد لطهران، ولقائه مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي.

وقال موقع (ليبانون ديبايت): إن نصر الله، رحب بزيارة الأسد، وتطرق إلى مسائل دينية، مشيرة إلى أن تعليق نصر الله، جاء خلال لقاء داخلي وخاص، عقد مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة "مولد السيدة فاطمة الزهراء".

وأضاف الموقع على لسان نصر الله: "عيناي دمعتا عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد".

وأشار الموقع، إلى أن "نصر الله لم يتناول السياسة، خلال اللقاء الذي عقد اليوم، إلا من باب الأساسيات، لكونه وضع مشاركته ضمن قالب ديني بحت، في المقابل، لم يخض بتفاصيل حول اللقاء، لكنه استعرض أمام الحاضرين بعض النماذج من محاولات حصار حزب الله، من خلال فرض العقوبات عليه".
 
وأوضح (ليبانون ديبايت)، أن نصر الله قال: "العنوان الأول للمعركة القائمة، هو: الإفقار والتجويع والحصار المالي؛ للضغط على بيئة المقاومة"، متابعًا: "الغاية هي إضعافنا وكُله بنية السيطرة علينا"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا إرادة تحدٍ".

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