شؤون فلسطينية

الثوابتة: خطوة الافراج عن معتقلي فتح إيجابية وسنواصل جهودنا للحفاظ على السلم الاهلي

الثوابتة: خطوة الافراج عن معتقلي فتح إيجابية وسنواصل جهودنا للحفاظ على السلم الاهلي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن خطوة الاجهزة الامنية في قطاع غزة، بالافراج عن معتقلي فتح، بادرة ايجابية، وخطوة مسؤولة وحكيمة.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي له: "في إطار الجهود المتواصلة التي بُذلت خلال اليومين الماضيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للإفراج عن الأخوة المعتقلين من حركة فتح وبمتابعة حثيثة من قيادة الجبهة وخاصة من قبل عضو المكتب السياسي جميل مزهر مع الأخوة في حركة حماس وفي مقدمتهم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار والدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي ومسئول العلاقات الوطنية، أفرجت  الأجهزة الأمنية في القطاع اليوم عن جميع الأخوة المعتقلين من فتح".

واوضح الثوابتة، أن هذه الخطوة يجب ان تساهم في وقف كافة اشكال الاحتقان والتوتير والسعي لاحتواء الموقف؛ تجسيدا لروح الوحدة الوطنية في معالجة قضايا الاختلاف، وبما يعكس سلامة العلاقات الوطنية الفلسطينية.

وأكد الثوابتة، أن الجبهة ستواصل جهودها؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، وبما يوفر مقدمات إيجابية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة؛ من أجل التفرغ لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها مقاومة الاحتلال والتصدي لكل المخططات التصفوية.

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