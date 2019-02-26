سياسات استيطانية متواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال سياساتها الاستيطانية التي تستهدف من خلالها المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس.فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين في قرية جالود جنوب نابلس، من فلاحة أراضيهم.وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال منعت المواطنين في جالود من فلاحة أراضيهم، والتي تقع في مناطق مصنفة “ب”، ولا تبعد سوى أمتار عن مدرسة البلدة.وأضافت المصادر أن هذه الأراضي تقع بمحاذاة البؤرة الاستيطانية “احيا”، وتقدر مساحتها بعشرات الدونمات، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع قوات الاحتلال المواطنين من حراثة الأراضي وجني المحاصيل.إخطارات بالهدمإلى ذلك، سلمت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء 3 إخطارات وقف بناء في قرية رافات غرب مدينة سلفيت.وأفادت مصادر صحافية بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لمنازل قيد الإنشاء في المنطقة الجنوبية الغربية تعود للمواطنين معن فرح عياش، وعبد الرازق صدقي عياش، وايهاب عوده أبو زريق.يذكر أن سلطات الاحتلال صادرت خلال العام الجاري 98 دونما من أراضي القرية في المنطقة المسماة الجبل الأزرق، وخربة كسفا.وفي سياق متصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، أصحاب ثلاثة منازل في بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بوقف البناء وهدمها بحجة عدم الترخيص.وأكدت مصادر محلية في بلدة الشيوخ أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة ظهر أمس برفقة الإدارة المدينة (التي تتبع جيش الاحتلال) وسلموا إخطارات بالهدم ووقف البناء لمنازل في منطقة “قنان نياص” شرقي الشيوخ.وأشارت المصادر إلى أن الإخطارات طالت منازل كلًا من: محمد حميدات حلايقة، محمد أحمد وراسنة، وأحمد جبر وراسنة.كما سلمت قوات الاحتلال، إخطارا بوقف العمل في طريق زراعي بطول 500 م في منطقة خلة أبو دقية إلى الغرب من بلدة اذنا غرب الخليل.وقالت مصادر إعلامية إن البلدية تنفذ مشروع شق طرق زراعية في المنطقة، ويأتي هذا الإخطار ضمن سلسلة إخطارات قامت قوات الاحتلال بتسليمها للمواطنين في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن بلدة اذنا تعتبر منطقة مستهدفة بإخطارات وقف العمل والهدم.