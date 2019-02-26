شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير ذاتي في جنين

إصابة خمسة مواطنين في حادث سير ذاتي في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب في مدينة جنين الليلة، خمسة مواطنين في حادث سير وقع على شارع جنين الناصرة إثر حادث انزلاق مركبة وانقلابها.

وذكر الهلال الأحمر لوكالة (وفا)، أن طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات الأولوية للمصابين ونقلتهم الى مستشفى الرازي في جنين، ووصفت حالتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.

وشرع طاقم الدفاع المدني في مركز جنين، بإجلاء الإصابات من داخل المركبة، وقام بتأمين المكان .

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