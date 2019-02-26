السفير الدجاني يطلع وزيرة خارجية ناميبا وقيادتها على المستجدات الفلسطينية





وقد نقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس وتقدير القيادة والشعب الفلسطيني للرئيس والحكومة والشعب على التضامن الثابت والدعم في كافة المحافل الدولية لحق شعبنا في الحرية وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.





كما تناول اللقاء معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال و تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك .



من جانبها اكدت الوزيرة على موقف ناميبا الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال ودعمها لتوجهات القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية خاصة في اطار الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، وسعيهم للعمل مع جميع الدول الصديقة لتعزيز التضامن مع فلسطين خصوصا على الساحة الأفريقية.



هذا وقد شارك الدجاني في حفل العشاء السنوي الدوري الذي يقيمه فخامة الرئيس هاغي غينغوب في قصر الرئاسة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ، حيث التقى بالعديد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية وعلى راسها الزعيم سام نجوما رئيس الجمهورية السابق ، كما عقد عدة لقاءات هامة، حيث التقي بنائبة رئيس البرلمان وامين عام حزب سوابو الحاكم .



ورافق السفير الدجاني خلال زيارته إلى جمهورية ناميبيا سكرتير أول حسونه الدريملي.









رام الله - دنيا الوطناطلع سفير دولة فلسطين هاشم الدجاني وزيرة خارجية جمهورية ناميبيا نيتومبو نديتواه على المستجدات الفلسطينية ، حيث جرى اللقاء فى مقر وزارة العلاقات الدولية والتعاون.