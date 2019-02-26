الخارجية الكازاخستانية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وندعم حقوق الفلسطينيين

بدوره شكر سفير دولة فلسطين د. منتصر أبو زيد، وزير الخارجية الكازاخستاني، بإسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كازاخستان رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفها المشرفة والداعمة لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتصويتها الدائم على كافة قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





كما شكر أيضاً في مداخلته عميد السك الدبلوماسي العربي سفير سلطنة عُمان بإسم المجموعة العربية وزير الخارجية على مواقف كازاخستان الداعمة للقضية الفلسطينية.





كما أبدى بقية السفراء العرب في مداخلتهم نفس المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية .



وحضر من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان كل من سفراء "عُمان الكويت ، قطر ، المغرب ، الإمارات ، السعودية ، ولبنان" والقائمين بأعمال سفارات كل من "العراق ، الأردن ، مصر ، وليبيا".

أكد وزير الخارجية الكازاخستاني الجديد السيد "بيبوت أتامكولوف" بكلمته أمام السفراء العرب على ثبات المواقف الكازاخستانية المبدئية والداعمة لكافة الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إستناداً على قرارات الشرعية الدولية .