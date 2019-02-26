عوض: معدل البطالة في محافظة نابلس بلغ 18%

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إن معدل البطالة في محافظة نابلس بلغ 18%، فيما بلغ في المدينة 9% فقط، وهي النسبة الأقل في المحافظات الأخرى شمال الضفة الغربية.جاء ذلك خلال استعراض عوض، اليوم الثلاثاء، أبرز المؤشرات الاحصائية في محافظة نابلس، وفقا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2017، ضمن برنامج "واجهة الصحافة" الذي ينظمه مكتب وزارة الإعلام في نابلس، تحت عنوان "نابلس في أرقام وأثر ذلك في تحقيق التنمية الاجتماعية".وأضافت ان عدد سكان المحافظة بلغ 388 ألف نسمة، 40% منهم يسكنون المدينة وبلغ عددهم 191460 نسمة، وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد الخليل والقدس من حيث عدد السكان في الضفة الغربية.وأوضحت أن مساحة محافظة نابلس بلغت 598.5 كيلومتر مربعا، فيما بلغت مساحة المدينة 41 كيلومترا مربعا، مشيرة إلى أن من الايجابيات التي تمتاز فيها المحافظة أن معدل الأمية فيها أقل من المعدل العام البالغ 2.3%، مضيفة ان 68% من المجتمع الفلسطيني تحت سن 30 عاما، منوهة إلى أن نسبة الأطفال دون 15 سنة تشكل 35% من عدد سكان المحافظة.وأوضحت عوض أن 60% من الطلبة الملتحقين بالجامعات المحلية هم من الإناث، وأن تلك النسبة الأعلى بين الدول المجاورة، إلا أن تلك النسبة لا تنعكس في سوق العمل، حيث بلغت نسبة البطالة في الوطن 26%، 18% بالضفة الغربية و52% في قطاع غزة، منوهة إلى أن الفجوة مرتفعة في البطالة بين الذكور والإناث.ولفتت إلى أن معدل المشاركة في سوق العمل بلغت 46% (المعنيين في العمل) في الوطن، وبلغت تلك النسبة في محافظة نابلس 49%، منوهة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 18% بالوطن.وحول المنشآت، قالت عوض إن عدد المنشآت التي تتضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة ارتفع في محافظات الوطن، موضحة أن أعلى الأنشطة الاقتصادية في محافظة نابلس كانت في التجارة والصناعة والخدمات والإنشاءات.وأشارت إلى أن مدينة الخليل تحتل المرتبة الأولى بعدد المنشآت تليها رام الله والبيرة، وفي المرتبة الثالثة تأتي محافظة نابلس، مشيرة إلى أن حجم الواردات الفلسطينية بلغت قرابة 6 مليارات دولار فيما بلغت الصادرات مليار و56 مليون دولار، خلال 2017.وأضافت عوض ان محافظة نابلس تضم 2873 منشأة صناعية من أصل 15608 في الضفة الغربية، و108 منشأة في قطاع الإنشاءات من أصل 585 في الضفة الغربية، و8633 منشأة تجارية من أصل 54579، وفي قطاع الخدمات 4564 منشأة من أصل 30745 منشأة في الضفة الغربية.وحول الزواج المبكر، قالت عوض إن نسبة الزواج المبكر انخفضت إلى 11% في الوطن، وان النسبة الأعلى تأتي في محافظة الخليل وتليها مدينة نابلس بنسبة 8%.