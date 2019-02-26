المعاني وإسماعيل يتباحثان بآليات تطوير قطاعات التربية والثقافة والعلوم في الأردن وفلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التربية والتعليم الأردني، رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم د. وليد المعاني، في مكتبه بالعاصمة الأردنية عمّان، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والآفاق المستقبلية بين اللجنتين في مجال عملهما، بالإضافة لآليات زيادة التعاون مع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية ذات العلاقة.ورحب د. المعاني بـ إسماعيل، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات ما بين اللجنتين، اللتان تحملان ذات التطلعات والرؤى، والهادفة إلى حماية قطاعات التربية والثقافة والعلم في المنطقة الأكثر حساسية بالعالم، في ظل هذه المؤامرات والظروف الصعبة التي تمر بها البلدان، خاصة في ظل الهجمة الاحتلالية الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الثقافة والوعي العربي والإسلامي بالعاصمة الفلسطينية القدس الشريف وكافة المدن والبلدات الفلسطينية.وشدد د. المعاني على أهمية هذا اللقاء مع إسماعيل بصفته رئيس المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، مما يفتح الأبواب للمزيد من التعاون مع هذه المنظمة التي ترعى وتحافظ على الوجود الإسلامي بأبهى صوره في كافة دول العالم.ومن جانبه شكر إسماعيل وزير التربية والتعليم الأردني، على هذه الروح الطيبة والمتعاونة والتي تعكس الإرادة الأردنية الدائمة للعمل الدؤوب والمشترك ما بين مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية، وما بين مؤسسات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات، وخاصة فيما يخص الوعي والثقافة والحضور الإسلامي والعربي في مدننا الفلسطينية وحماية الإرث المشترك.وأكد أيضا على ضرورة الاستمرار بالعمل المشترك ما بين الأردن وفلسطين في كافة المنابر الدولية، مشيدا بالدور الكبير والهام الذي تلعبه المملكة الأردنية في القضايا التي تخص فلسطين ومقدساتها وإرثها الحضاري الذي يتقاطع ويتشابك مع تاريخ وحضارة المملكة.