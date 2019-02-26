الصحة: استشهاد مواطن بحادث عرضي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

أفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الشاب محمد ابراهيم حمدان قديح (24 عاماً)، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تعرضه لحادث عرضي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



بدورها، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الشاب محمد إبراهيم قديح، استشهد إثر إصابته بنوبة قلبية، خلال عمله في أحد أنفاق المقاومة.



وكان مصدر خاص من داخل مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خانيونس، قد أكد لـ "دنيا الوطن"، أن المواطن محمد إبراهيم قديح (25 عاماً) استشهد داخل أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة".







رام الله - دنيا الوطن