رأفت ينفي ما نقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات على لسانه

رام الله - دنيا الوطننفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، ما نقله موقع (عربي 21) وبعض وسائل الإعلام الأخرى على لسانه من تصريحات حول قرصنة إسرائيل لعائدات أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكداً على أنها مغلوطة وغير مسؤولة.وقال رأفت في بيان صحفي صادر عن مكتبه اليوم الثلاثاء: "إن هذه التصريحات عارية عن الصحة، وإنه لم يدل بها لأية وسيلة صحفية، مشدداً على انها محاولة تشويه مغرضة وفاشلة، تهدف إلى زعزعة الشارع الفلسطيني، وضرب الحركة الوطنية".وحذر رأفت في نهاية بيانه من التعاطي مع المواقع الاخبارية المدسوسة، واعتماد أخباره الرسمية المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي (www.msad.ps) كمصدر رئيسي للبيانات والتصريحات والأخبار الصادرة على لسانه، وذلك حفاظاً على المصداقية والمهنية، مشيراً الى إصداره بياناً رسمياً حول اقتطاع إسرائيل لعائدات أموال الضرائب الفلسطينية على الموقع.