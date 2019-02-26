عكرمة صبري: جاهزون لأي محاولات إسرائيلية بإغلاق مصلى باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنأوضح الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، أنه لا يؤكد ولا ينفي ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول قرارات سياسية بإغلاق مصلى باب الرحمة، موضحاً أنهم في الهيئة الإسلامية، جاهزون لكل الاحتمالات.وأضاف في تصريح صحفي، أن حق المقدسيين واضح، وهم أقوياء في حقهم، مشدداً على أن هذا المصلى سيبقى للمسلمين وسيبقى مفتوحاً، مشيراً إلى أن أطماع اليهود في الأقصى معروفة، حيث يخططون دائماً لأن يكون مصلى باب الرحمة، هو منطلق للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى.وأشار صبري إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بالحكومة، يحاولون تحويله إلى كنيس يهودي، قائلاً: "إن الله سلّم وأعاد الحقوق لأصحابها، بهمّة المرابطين الثابتين في القدس".وثمّن خطيب المسجد الأقصى، موقف المقدسيين، الذين يثبتون في مواقف الشدة، ابتداءً بهبة القدس عام 2017 وحتى اليوم، مطالباً الجميع في العالم العربي والإسلامي بضرورة إعمار القدس والدفاع عن الأقصى.