إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بزعم إلقائه عبوات ناسفة شمالي القطاع





وقال موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي: "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي، النار على فلسطيني، وأصابوه إصابة قاتلة"، زاعماً أنه ألقى وابلاً من العبوات الناسفة على الجنود، بالقرب من السياج الأمني على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات الإرباك الليلي، ومسيرات العودة وكسر الحصار.





رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم أنه ألقى عبوات ناسفة على الجنود على الحدود الشرقية شمال قطاع غزة.