شؤون فلسطينية

الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق العيزرية

الحساينة يتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق العيزرية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل طريق العيزرية، والبالغ قيمته حوالي 5 ملايين شيكل، والذي يخدم مناطق العيزرية وأبو ديس، بالإضافة إلى محافظتي بيت لحم والخليل.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية قام بها الحساينة، برفقة وفد من الوزارة لبلديتي العيزرية وأبو ديس وجامعة القدس، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل في مشاريع الوزارة، وتذليل العقبات أمامها للانتهاء منها بأسرع وقت، وأيضاً الاطلاع على احتياجات البلديتين في قطاع البنية التحتية.

وتفقد الحساينة مجموعة مشاريع تنفذها الوزارة في تلك المنطقة، حيث اطلع على سير العمل في مشروع طريق أبو ديس- جامعة القدس، ومشروع تأهيل شارع المدارس في أبو ديس، بالإضافة إلى تفقده للعمل في مشروع تأهيل مبنى شرطة أبو ديس.

وبحث الحساينة خلال لقائه رئيسي بلديتي العيزرية وأبو ديس، أوضاع البنية التحتية في تلك المناطق وحاجتها من مشاريع الطرق؛ لتعزير انسيابية حركة المواطنين، وتخفيف الأزمة المرورية، خاصة تلك التي تشهدها العيزرية.

وقال الحساينة: إن الوزارة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، تعمل على تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع الطرق في مختلف المحافظات، وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة بتأمين شبكة طرق عالية الكفاءة تعزز السلامة المرورية، وتسهل عملية التنقل بين مختلف المناطق، كما أبدى استعداد الوزارة للتعاون مع هذه البلديات وتنفيذ مشاريع تساهم في تعزيز المواطنين في هذه المناطق المُستهدفة.

كما وتفقد الحساينة جامعة القدس، حيث التقى نائب رئيس الجامعة، حسن دويك، الذي أطلعه على التطور الذي شهدته الجامعة في السنوات الأخيرة على المستوى الأكاديمي والعمراني، كذلك أطلعه على احتياجات الجامعة من مشاريع البنية التحتية، والتي ستعمل على مواكبة التطور الذي تشهده الجامعة، وتقديم أفضل الخدمات للطلبة، سواء من الناحية الأكاديمية أو المباني الدراسية، وكذلك خدمات البنية التحتية.

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