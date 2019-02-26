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رسمياً.. بوتفليقة يُقدم أوراق ترشحه يوم 3 مارس للمجلس الدستوري

رسمياً.. بوتفليقة يُقدم أوراق ترشحه يوم 3 مارس للمجلس الدستوري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري، سيُقدم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري يوم 3 آذار/ مارس؛ ليؤكد رسمياً ترشحه لعهدة خامسة.

وأكد سلال، خلال لقائه اليوم بممثلي "الحركة الجمعوية" في الجزائر العاصمة، أن المجلس الدستوري، سيكون سيد قراره بخصوص قبول ملف بوتفليقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "لا يحق لأحد منع مواطن جزائري من الترشح لأنه حق دستوري".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم 10 شباط/فبراير، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري بالبلاد في شهر نيسان/ أبريل 2019.

وقال بوتفليقة في رسالة موجهة للجزائريين، أعلن عبرها الترشح لولاية رئاسية خامسة: إنه كرس كل طاقاته خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة، ولم شمل الأمة، والانطلاق في إعادة بناء البلاد.

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