شؤون فلسطينية

المالكي يُطالب سلوفاكيا بدعم قرارات فلسطين تحت البند السابع لمجلس حقوق الإنسان

المالكي يُطالب سلوفاكيا بدعم قرارات فلسطين تحت البند السابع لمجلس حقوق الإنسان
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، وذلك على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته 40 المنعقدة حالياً في جنيف.

وأطلع المالكي نظيره على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، والمؤتمر المشترك بين وزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والدول العربية، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية في دبلن – إيرلندا، بالإضافة إلى مؤتمر القمة الأوروبي العربي الأول.

 وبحث وزير الخارجية مع الوزير السلوفاكي سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، بحضور د. إبراهيم خريشي سفير دولة فلسطين لدى منظمات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، ود. عمر عوض الله، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وسكرتير أول، ديما عصفور، ودعاء نوفل من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة في جنيف.

كما طلب المالكي من وزير خارجية سلوفاكيا، دعم قرارات فلسطين تحت البند السابع لمجلس حقوق الإنسان، باعتبارهم عضو في التشكيلة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

وبدوره، أشار وزير خارجية سلوفاكيا، ميرسلاف لاجاك إلى استمرار سلوفاكيا بتقديم الدعم، والمنح بما فيها المنح الدراسية، وأن وفداً سيحضر إلى فلسطين قريباً من أجل نقاش عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة قريباً، بما فيها دول الفيشغراد في فلسطين.

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