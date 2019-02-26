إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي غزة





وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن الانفجارات الشديدة التي تسمع في مستوطنة (شعر هنيغف)، ناتجة عن التظاهرات على حدود شمال قطاع، زاعمة أنه تم إلقاء عبوات متفجرة وأنبوبية.



وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توجهت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى مخيمات العودة شرقي مدينة غزة، للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهما في فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، شرقي مدينة غزة.إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز على المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرقي مدينة غزة.