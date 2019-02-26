نتنياهو: سترتكز محادثاتنا مع الرئيس الروسي غداً على التموضع الإيراني بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو.
وقال نتنياهو عشية توجهه إلى العاصمة الروسية: "سأقلع هذا المساء إلى موسكو كي ألتقي غداً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سترتكز محادثاتنا على التموضع الإيراني في سوريا".
وتابع: "نعمل ضده ونغِير على القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني وسأبحث هذا الأمر مع الرئيس".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل حتى أن نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا"، وفق تعبيره.
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو.
وقال نتنياهو عشية توجهه إلى العاصمة الروسية: "سأقلع هذا المساء إلى موسكو كي ألتقي غداً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سترتكز محادثاتنا على التموضع الإيراني في سوريا".
وتابع: "نعمل ضده ونغِير على القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني وسأبحث هذا الأمر مع الرئيس".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل حتى أن نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا"، وفق تعبيره.
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