نتنياهو: سترتكز محادثاتنا مع الرئيس الروسي غداً على التموضع الإيراني بسوريا

رام الله - دنيا الوطنيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو.وقال نتنياهو عشية توجهه إلى العاصمة الروسية: "سأقلع هذا المساء إلى موسكو كي ألتقي غداً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سترتكز محادثاتنا على التموضع الإيراني في سوريا".وتابع: "نعمل ضده ونغِير على القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني وسأبحث هذا الأمر مع الرئيس".وأضاف نتنياهو: "سنواصل العمل حتى أن نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا"، وفق تعبيره.