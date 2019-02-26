دولي

اعتقال الرئيس الكيني المزيف واحتيال بـ 100 ألف دولار

اعتقال الرئيس الكيني المزيف واحتيال بـ 100 ألف دولار
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الكينية، شخصا تقمّص شخصية رئيس البلاد ومسؤولين آخرين بهدف النصب على رجل أعمال مرموق في مبلغ ضخم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشخص الموقوف اتصل بمدير شركة "سامير أفريكا"، نوشاد ميرالي، وقلد صوت رئيس البلاد، أوهورو كينياتا، ثم أقنعه بأن يدفع مالا مقابل تسهيل بعض المشاريع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ولم تشر الشرطة إلى المبلغ الذي طلبه النصاب لكن مصادر محلية تحدثت عن مطالبته بقرابة مئة ألف دولار حتى يسهل إطلاق أحد المشاريع.

في غضون ذلك، قالت الشرطة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تجري التحقيقات بالنظر إلى عدد الأشخاص المعنيين بالقضية المثيرة للجدل.

ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات عدة وثائق بنكية وبيانات فضلا عن تسجيلات مكالمات هاتفية، وفق ما أكدته الشرطة.

ويعد مرهالي من كبار رجال الأعمال في البلد الإفريقي ويستثمر في عدة قطاعات مثل العقار والاتصالات.

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