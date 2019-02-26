دولي

الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية

الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في حسابه على (إنستغرام)، الثلاثاء، أنه رفض الاستقالة التي تقدم بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف ظريف، الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في وقت سابق: "إن روحاني "لم يقبل" استقالة ظريف، لتنفي ما ورد في تقارير لوسائل الإعلام".

ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله: "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على إنستغرام، غير دقيقة".

وأضاف قاسمي: "وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم، فإن الاستقالة لم تُقبل".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، على منشور في تطبيق "إنستغرام" الاثنين.

ونشر جواد ظريف، رسالة استقالته، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".

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