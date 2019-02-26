استمر ثلاثة أيام.. الاحتلال يُعلن انتهاء التدريب المفاجئ الذي يحاكي الحرب مع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء التدريب المفاجئ لهيئة الأركان العامة، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، في مركز التدريب الوطني على أرض (تساهليم)، والذي يحاكي الحرب مع قطاع غزة.واشار أدرعي إلى أن التدريب، شمل تحريك القوات من القطاعات القتالية، وتجميع القوات، وترتيبات الاستعداد، والقتال متعدد الأذرع في قطاع غزة.ونوه إلى أنه شارك في هذه التدريبات، القوات الراجلة، والمدرعات والمدفعية، والطيران والاتصالات والاستخبارات.وبين أنه تم تصميم التدريب، لاختبار قدرات القوات واستعدادها العملي للمعركة في قطاع غزة، لافتاً إلى أنه تم خلاله؛ نشر القوات بسرعة، وإطلاق النار ودمج الفرق القتالية، بما في ذلك الطيران والمناورة والمساعدة القتالية والمساعدة الإدارية.وقال: "خلال هذا التدريب، تم تدريب "المعطف" اللوجستي والصيانة والتعبئة والقوات المقاتلة، فضلاً عن القوات الطبية ومفرزة تنفيذ المساعدة الإدارية، والتي كان الغرض منها تغطية حالات الطوارئ في الميدان، وتقديم أفضل ما لديها للقوات في شكل الطاقم الطبي الجديد".وأضاف ادرعي: "تم تنفيذ التدريبات فى إطار معركة سريعة ، بما فى ذلك الحرب فى المناطق المبنية، والقتال الليلى على مدرعة النمر والدبابات".وفي السياق، بين المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه انضم إلى هذا التدريب، أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان العامة، حيث تحدث مع المقاتلين، والقادة المشاركين في هذه العملية.كما حضر التدريب قائد القوات البرية الجنرال كوبي باراك، ورئيس قسم التكنولوجيا والإمداد اللوجستي، العقيد ايتسيك ترجمان.واعتبر ادرعي، أن هذا التدريب، جاء كجزء من التدريبات أجرى أمس (الاثنين) قائد القوات البرية اللواء كوبي باراك، "ترتيب الاستعداد القتالي"، وفحص الأسلحة والمعدات، والاستعداد القتالي للقوات.