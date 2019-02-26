الطيراوي لحماس: ليرحل من شقّ الصف الوطني ووجه السلاح بوجه أمه وأبيه





وكانت أعداد من المواطنين، خرجوا يوم الأحد، في مسيرة بمدينة غزة، مطالبين برحيل الرئيس عباس، فيما أكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، أن حماس تقف وراء هذه المسيرة.

رام الله - دنيا الوطنوجّه اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تحذيراً شديد اللهجة لحركة حماس، وذلك في معرض رده على التحشيد الإعلامي، الذي تقوم به ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس أبو مازن، وحركة فتح، و"الشعارات المتساوقة مع المخطط الأمريكي والإسرائيلي، الهادف لشطب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمقدمة لشطب القضية برمتها".وقال الطيراوي في تصريح له اليوم: إن "الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وشقّ الصف الوطني وعرض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم، وحول السلاح الى وجه أمه وأبيه وحاضنته السياسية، وليس من يواجه التقسيم ومحاولات الشطب لقضيتنا الفلسطينية و(صفقة القرن)، ويقول لا لأمريكا وإسرائيل، ولا يساوم ويحمل القدس العاصمة في حدقة العين إلى الكون".وأكد على أن "حركة حماس تعمل بوجهين، تحمل شعار المقاومة وتتساوق في أجنداتها مع مخططات الاحتلال، وراعيته أمريكا وبعض الدول الراعية لها في الإقليم، وهو الأمر الذي يكشف انفصام القول والفعل لديها".وتوجه الطيراوي بنداء إلى الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والرئيس محمود عباس للحفاظ على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني، التى كرّست اسم فلسطين في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة.وحذر الطيراوي حماس من مغبة الاستمرار في نهج البلطجة، الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع في القطاع، ضد أبناء حركة فتح والتي تطالهم بالاعتقال والملاحقة بالمئات دون رادع، الأمر الذي يؤكد شبهة الهدف وفئوية الفكر لدي الحركة، التي تخدم عن قصد أو غير قصد مخططات الاحتلال.