وفد من البنك الدولي يزور منطقة غزة الصناعية

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من البنك الدولي يترأسه انا بجيرد القائمة بأعمال مدير البنك الدولي في فلسطين وبورن فيلب مدير برنامج البنية التحتية والخدمات المحلية في البنك الدولي وعبد الوهاب الخطيب مدير البرامج الممولة من البنك الدولي، منطقة غزة الصناعية.وكان في استقبالهم المهندس سعيد دويكات رئيس إدارة التطوير ومدير المناطق الصناعية في باديكو القابضة والمهندس حاتم المغني مدير التطوير في المنطقة الصناعية في غزة وعدد من موظفي الشركة بوجود باجس الدلو ممثل عن هيئة المدن الصناعية.حيث رحب دويكات بالوفد الزائر وقدم لهم عرض شامل عن المنطقة الصناعية وضح من خلاله موقعها واهميتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين واحتياجاتها من الطاقة لتشغيل المصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية كما أطلعهم على المشاريع التطويرية التي سيتم إقامتها بالمنطقة الصناعية والتي تصب في دعم المستثمرين ومن ضمنها مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تنفيذه حديثا في المنطقة الصناعية والذي سيعمل بقدرة انتاجية 7 ميغاوات.وبعد ذلك قام المهندس دويكات بصحبة الوفد الزائر بجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية زار خلالها مصنع المشروبات الوطنية (كوكا كولا) ومصنع يونيبال 2000 للملابس الجاهزة وفي نهاية الزيارة اعرب الجميع عن سعادتهم الغامرة للتطور الملحوظ في الصناعات الفلسطينية تصل لأعلى درجات الجودة و تضاهي كافة المنتجات العالمية.