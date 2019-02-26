مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مدخل باب الرحمة الخارجي

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون على خط شعارات عنصرية على مدخل باب الرحمة من الجهة الخارجية الملاصق لسور المدينة الشرقي.وتفاجأ مواطنون بوجود شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ووجه نشطاء مقدسيون دعوات لأداء صلاتي المغرب والعشاء في محيط باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلامية المكان.يشار إلى أن أبناء شعبنا في القدس، نجحوا يوم الجمعة الماضية في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، وأداو الصلوات فيه.