الشعبية تتوصل لإتفاق مع "السنوار" للإفراج عن كافة معتقلي فتح بغزة





وقالت المصادر: "جهود وضغوط حثيثة بذلتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بقيادتها بغزة، مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهذه الجهود استمرت على مدار يومين، والأن تم إطلاق سراح جميع معتقلي حركة فتح، بتدخل مباشر من رئيس حركة حماس يحيى السنوار وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر".





وأوضحت المصادر أن هذه الجهود جاءت للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني، ولتهيئة الأجواء للذهاب إلى وحدة وطنية، ومشاركة سياسية لدى الجميع، وهو تأكيد لحديث للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها بذلت جهودًا مخلصة للحيلولة دون الإقدام على إجراءاتٍ وخطواتٍ جديدة، من شأنها تصعيد التناقضات الداخليّة، والتي منها تنظيم تظاهرةِ داعية إلى رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، على اجتماعات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع حركة حماس ممثلة بقائدها في غزة يحيى السنوار، أنهم توصلوا إلى إتفاق يقضي باطلاق سراح كافة معتقلي حركة فتح من السجون في غزة الآن.