الاحتلال يعتقل مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله في القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت قبل يومين الشيخ دعنا قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى، قبل أن تعود وتعتقله اليوم.