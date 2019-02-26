الاحتلال يعتقل مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله في القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت قبل يومين الشيخ دعنا قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى، قبل أن تعود وتعتقله اليوم.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله في القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت قبل يومين الشيخ دعنا قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى، قبل أن تعود وتعتقله اليوم.
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