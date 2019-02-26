مصور من قطاع غزة احد افضل خمسة مصورين على مستوى العالم

اختارت المسابقة الدولية (صورة العام الدولية - بوي) بأمريكا، الصحفي الفلسطيني محمد جاد الله مصور وكالة رويترز، كأحد افضل خمسة مصورين على مستوى العالم، لتغطية مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والمهاجرين عبر المكسيك الى أمريكا، والحياة اليومية في قطاع غزة.





وسوف يتم عرض جميع الصور في معارض متنقلة على مستوى العالم.





يذكر أن الصحفي جاد الله فاز قبل ثلاثة أسابيع، في محور الصورة الصحفية عن مسيرات العودة في قطاع غزة، كما يشار إلى أن الجائزة تعد من المسابقات الدولية.































رام الله - دنيا الوطن