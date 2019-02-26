الحركة الاسيرة: الامور بسجن النقب قد تصل لأن يرتقي فيها الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحركة الأسيرة، اليوم الثلاثاء، أن الامور في سجن النقب الصحراوي، قد تصل في أي لحظة لأن يرتقي فيها الشهداء بين الاسرى الفلسطينيين.وقالت الحركة الاسيرة في تصريح لها: "ماضون حتى النهاية لمواجهة الأجهزة المسرطنة في سجون الاحتلال، ولو كلفنا ذلك كل الاثمان".ودعت الحركة، الشعب الفلسطيني، لأكبر حراك جماهيري لكل ساحات العمل في الضفة والقطاع والقدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والشتات، والتوحد خلف قضيتي الاسرى والمسجد الاقصى.