دولي

وزير إسرائيلي: خطة ترامب لن ترى النور إذا نصت على تقسيم القدس

وزير إسرائيلي: خطة ترامب لن ترى النور إذا نصت على تقسيم القدس
رام الله - دنيا الوطن
عقب موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب (كلنا) على نشر صهر ترامب جاريد كوشنر بعض تفاصيل خطة ترامب.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، قال كحلون: "إذا نصت خطة السلام الامريكية على تقسيم مدينة القدس فإنها لن ترى النور".

وأشار كحلون، إلى أنه في الوقت الراهن لا يوجد شريك في الطرف الفلسطيني لصنع السلام.

وأوضح كحلون، أن لم ير تحمساً في السلطة الفلسطينية لمناقشة الأمور السياسية.

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