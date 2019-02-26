الشيخ: نتنياهو يذهب لصناديق الاقتراع على حساب الدم الفلسطيني











وأكد الشيخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن اسرائيل بدأت بخصم أموال عائلات الشهداء والأسرى، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام كل المقاصة.

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح): "إن نتنياهو يذهب إلى صناديق الاقتراع على حساب الدم الفلسطيني، وعلى حساب لقمة عيش الفلسطينيين.