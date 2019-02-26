الحية: عودة وفد حماس من القاهرة خلال الايام المقبلة وأهداف الزيارة تحققت

رام الله - دنيا الوطنقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس: "إن الأهداف المرجوة من زيارة وفد الحركة الى مصر قد تحققت"، مشيرا أن الزيارة شارفت على الانتهاء وعودة الوفد الى قطاع غزة في الأيام القريبة.وأضاف الحية في تصريح لقناة الأقصى مساء اليوم الثلاثاء: "إن أهداف الزيارة كانت تحتاج كل هذا الوقت من اللقاءات، والمدة الطويلة التي جلس فيها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة المصرية القاهرة".ويأمل الحية بنجاح المصريين في جولة جديدة يلزمون فيها الاحتلال بإنهاء الحصار، وتطبيق تفاهمات التهدئة التي تملص منها مؤخرا، مؤكدا أن الأشقاء المصريين أبدو تفهما كبيرا لمواقف حماس من ملف المصالحة.وشدد الحية على أن الأمن القومي المصري هو أمن فلسطيني، مبينا أن العلاقة راسخة وهناك تفاهم كبير من قبل مصر لمواقف الحركة، مؤكدا أن علاقة الحركة مع مصر تتطور يوما بعد يوم.وأشاد بمواقف مصر من القضية الفلسطينية، خاصة بعد تدخلها بشكل مباشر في قضيتي الأسرى وأحداث باب الرحمة في القدس.